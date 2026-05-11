Telephone And Data Systems A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telephone And Data Systems A hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 309,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 73,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at