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09.11.2026 06:31:29
Telephone And Data Systems A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Telephone And Data Systems A hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,59 Prozent auf 306,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Telephone And Data Systems A 308,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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