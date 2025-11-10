|
Telephone And Data Systems A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Telephone And Data Systems A gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,85 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,730 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 308,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
