Telephone And Data Systems A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telephone And Data Systems A gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,85 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,730 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 308,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at