Telephone And Data Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telephone And Data Systems gab am 05.05.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telephone And Data Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,044 USD sowie einem Umsatz von 1,33 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at