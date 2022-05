Telephone And Data Systems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telephone And Data Systems präsentierte am 06.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,370 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,23 Prozent auf 1,32 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,261 USD sowie einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD gerechnet.

