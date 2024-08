Telephone And Data Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telephone And Data Systems äußerte sich am 02.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,29 Prozent auf 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Telephone And Data Systems 1,27 Milliarden USD umgesetzt.

