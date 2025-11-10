Telephone And Data Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telephone And Data Systems hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Telephone And Data Systems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,85 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telephone And Data Systems in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 308,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,22 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at