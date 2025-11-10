Telephone And Data Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Telephone And Data Systems ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Telephone And Data Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telephone And Data Systems -0,730 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 308,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at