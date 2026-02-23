Telephone And Data Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telephone And Data Systems gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 330,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 73,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,660 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telephone And Data Systems -0,850 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Telephone And Data Systems im vergangenen Geschäftsjahr 1,23 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 75,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telephone And Data Systems 4,96 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at