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09.11.2026 06:31:29
Telephone And Data Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Telephone And Data Systems hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,850 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 308,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 306,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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