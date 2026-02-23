23.02.2026 06:31:29

Telephone And Data Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Telephone And Data Systems hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 73,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 330,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,660 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Telephone And Data Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,850 USD vermeldet.

Telephone And Data Systems hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 75,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

