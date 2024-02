Telephone And Data Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Telephone And Data Systems ließ sich am 16.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Telephone And Data Systems die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -4,640 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telephone And Data Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0,120 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,28 Milliarden USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,040 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5,16 Milliarden USD, gegenüber 5,41 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,67 Prozent präsentiert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,517 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 5,17 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at