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09.11.2026 06:31:29
Telephone And Data Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Telephone And Data Systems hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Telephone And Data Systems -0,850 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telephone And Data Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 306,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 308,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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