Telephone And Data Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Telephone And Data Systems hat am 17.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,380 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Telephone And Data Systems ein Ergebnis je Aktie von 0,110 USD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,09 Prozent auf 1,36 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,365 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,40 Milliarden USD gerechnet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Telephone And Data Systems ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Telephone And Data Systems in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,41 Milliarden USD im Vergleich zu 5,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,033 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 5,51 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at