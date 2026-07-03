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03.07.2026 06:31:29
Telephone Instrument Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Telephone Instrument Electronics stellte am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Telephone Instrument Electronics 0,080 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen USD umgesetzt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,30 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,81 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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