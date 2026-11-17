Telesat Aktie
WKN DE: A2PPK2 / ISIN: CA8795123097
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17.11.2026 06:38:06
Telesat Announces Standstill Arrangement With GEO Lenders
(RTTNews) - Telesat (TSAT, TSAT.TO) announced that Telesat and an ad-hoc committee of holders of Telesat GEO Inc.'s term loans, secured notes, and unsecured notes agreed to standstill arrangements. The lenders will not take any enforcement actions through and including January 18, 2027. Telesat will continue to make interest payments during the standstill period.
The standstill arrangements afford Telesat additional time to address the upcoming maturities. The company said it will continue to seek to engage in good faith in respect of the upcoming debt maturities.
At prior close on NasdaqGS, Telesat shares were trading at $43.12.
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