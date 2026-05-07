Telesat: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Telesat lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 87,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at