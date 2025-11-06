Telesat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Telesat hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2,38 CAD. Ein Jahr zuvor waren 1,27 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 101,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at