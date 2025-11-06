|
06.11.2025 06:31:29
Telesat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Telesat hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -2,38 CAD. Ein Jahr zuvor waren 1,27 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 138,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 101,1 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!