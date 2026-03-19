Telesat zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telesat hat am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,46 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Telesat ein EPS von -8,900 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 94,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 128,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 10,610 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -6,290 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Telesat hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 417,96 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 571,04 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at