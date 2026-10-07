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07.10.2026 06:31:28
Telescope Innovations legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Telescope Innovations stellte am 05.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 105,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,060 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 94,56 Prozent auf 9,30 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,78 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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