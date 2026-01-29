Telescope Innovations präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Telescope Innovations gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Telescope Innovations in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 136,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,7 Millionen CAD im Vergleich zu 1,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at