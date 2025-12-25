Telescope Innovations stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Telescope Innovations hat am 23.12.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Telescope Innovations im vergangenen Quartal 1,9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 123,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telescope Innovations 0,9 Millionen CAD umsetzen können.

Telescope Innovations vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,78 Millionen CAD – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Telescope Innovations 4,27 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at