Telescope Innovations verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telescope Innovations lud am 15.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,2 Millionen CAD gegenüber 1,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at