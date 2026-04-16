Telescope Innovations vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Telescope Innovations hat am 13.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at