Telesites SAB de CV (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telesites SAB de CV (A) lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,11 MXN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Telesites SAB de CV (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 MXN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Telesites SAB de CV (A) im vergangenen Quartal 3,65 Milliarden MXN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telesites SAB de CV (A) 3,48 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at