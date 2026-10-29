Telesites SAB de CV (L) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Telesites SAB de CV (L) hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,11 MXN gegenüber 0,070 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,65 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 3,48 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at