Telesites SAB de CV stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Telesites SAB de CV hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,65 Milliarden MXN gegenüber 3,48 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at