Teleste: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teleste lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Teleste hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at