Teleste: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Teleste hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Teleste einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Teleste mit einem Umsatz von insgesamt 32,2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at