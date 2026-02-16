Teleste stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teleste veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,270 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Teleste hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,150 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Teleste -0,320 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 138,64 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Teleste einen Umsatz von 132,52 Millionen EUR eingefahren.

