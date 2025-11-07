Teleste: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Teleste hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teleste 0,040 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,21 Prozent auf 34,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at