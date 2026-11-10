Telestrada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Telestrada hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,540 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,0 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at