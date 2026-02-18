18.02.2026 06:31:28

Telestrada gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telestrada stellte am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,11 PLN je Aktie erzielt worden.

Telestrada hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,9 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,81 PLN beziffert, während im Vorjahr 4,08 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57,14 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 54,17 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

