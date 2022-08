Telestream integriert Technologie in Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM mit Schwerpunkt auf Videoqualitätsüberwachung und -analyse

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, und Telestream, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Überwachung der Videoqualität sowie von Test- und Messverfahren, gaben heute bekannt, dass Surveyor ABR Active, die ABR-Streaming-QoE- und QoS-Überwachungstechnologie von Telestream iQ, in Verimatrix StreamkeeperSM Multi-DRM integriert ist. Verimatrix StreamkeeperSM Multi-DRM ist auf der Verimatrix Secure Delivery Platform verfügbar.

Durch die Integration baut Telestream sein innovatives Angebot für die digitale Videobranche, das Lösungen zur Workflow-Automatisierung, Medienverarbeitung und Qualitätsüberwachung für die Produktion und Verteilung von Videos umfasst, weiter aus. Die Integration von Telestream in Streamkeeper Multi-DRM ermöglicht es Anwendern, die kosteneffiziente Cloud-basierte Lösung von Verimatrix zu nutzen und gleichzeitig die Qualität von Video- und Audioinhalten lückenlos zu überwachen. Gemeinsam beschleunigen Verimatrix und Telestream die Markteinführung und erhalten gleichzeitig die Service-Transparenz für Betreiber.

Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM bietet von Studios bestätigte Best Practices für den Schutz von Inhalten, wobei der Schwerpunkt auf der Gewährleistung eines hervorragenden Videoerlebnisses liegt. Streamkeeper ist eine Suite von anpassungsfähigen Cybersecurity-Technologien, die DRM umfassen und darüber hinausgehen. Sie ermöglicht es Videodienstanbietern, das Umsatzrisiko in einer Welt der sich ständig ändernden Bedrohungen durch Videopiraterie und Cyberkriminelle in Grenzen zu halten.

Die Lösungen zur Überwachung der Videoqualität von Telestream werden weltweit zur Sicherung von Videodiensten und zur Gewährleistung der betrieblichen Transparenz für wertvolle Live- und On-Demand-Videodienste eingesetzt. Vor der Hintergrund der Verlagerung von digitalen Workflows in die Cloud bieten die reinrassigen Überwachungslösungen von Telestream in Verbindung mit Verimatrix denjenigen, die eine Migration ihrer Video-Workflows in die Cloud planen, eine gleichwertige oder sogar bessere betriebliche Transparenz als je zuvor.

Telestream iQ ermöglicht eine vollständige Analyse der Video- und Audioqualität sowohl am Transkodierungsort als auch nach dem CDN für Live- und On-Demand-Dienste, so dass Betreiberlückenlosen Einblick in die Qualitätsprobleme von Inhalten erhalten – selbst bei vollständiger Sicherheitsverschlüsselung. Die Lösungen von Telestream iQ stellen sicher, dass Audio- und Videoqualitätsmängel wie Komprimierungsfehler, Verpixelung, schwarzer Bildschirm, Standbilder und lautes Audio frühzeitig erkannt und behoben werden können und auf diese Weise Umsatz und Reputation kontinuierlich geschützt werden.

"Als langjähriger Allianzpartner von Verimatrix ist Telestream stolz darauf, einer der ersten Partner zu sein, der Streamkeeper Multi-DRM integriert", so Joel Daly, Vice President of Product Management bei Telestream. "Gemeinsam bieten wir eine Lösung an, die Sicherheit, Servicegarantie und betriebliche Transparenz in Cloud-Video-Workflows schafft und so das Risiko der Migration in die Cloud für globale Anbieter von Inhalten und Videodiensten verringert."

"Wir freuen uns sehr, mit so anerkannten Branchen-Visionären wie Telestream zusammenzuarbeiten, während wir die Anzahl der integrierten Lösungen, die innerhalb von Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM verfügbar sind, weiter ausbauen", erklärte Sebastian Braun, Senior Director of Product Management bei Verimatrix. "Wir freuen uns, die Einführung der additiven Fertigung durch ein globales Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern weiter beschleunigen zu können."

Verimatrix Streamkeeper ist in mehreren Stufen erhältlich und umfasst Funktionen wie ein Echtzeit-Performance-Dashboard, Support-Integrationen und -Warnungen auf Abruf, Risikobewertungen für einzelne Geräte und Anti-Piraterie-Maßnahmen.

Surveyor ABR Active liefert wichtige Erkenntnisse, die es den Eigentümern von Inhalten und den Anbietern von Streaming-Diensten ermöglichen, kritische Probleme im Zusammenhang mit der Quality of Service (QoS) und Quality of Experience (QoE) für Live- und On-Demand-Dienste zu bewältigen. Die Funktion fungiert als kritischer Betrachter, der den Videostrom für jede Bitratenvariante und jedes Format misst.

Weitere Informationen über Verimatrix Streamkeeper finden Sie unter: www.verimatrix.com/products/streamkeeper.

Über Telestream

Seit fast 25 Jahren ist Telestream® führender Innovator in der digitalen Videobranche. Das Unternehmen entwickelt Produkte für Medienverarbeitung und Workflow-Orchestrierung, Live- Aufnahmen, Streaming, Produktion, Qualitätssicherung von Videos, virtuelle Veranstaltungen und Video-Hosting, Content-Management sowie Video- und Audio-Testlösungen. Die Lösungen von Telestream sind vor Ort oder in der Cloud sowie in hybriden Kombinationen verfügbar. Sie ermöglichen die zuverlässige Übertragung von Videoinhalten an jedes Publikum, unabhängig davon, wie die Inhalte erstellt, verteilt oder angesehen werden. Telestream ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Nevada City, Kalifornien und Westwood, Massachusetts.

Unternehmens- und Produktinformationen finden Sie unter: www.Telestream.net.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern – von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter: www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

