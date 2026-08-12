Teletech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Teletech lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Teletech ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 456,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 512,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at