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11.11.2026 06:31:29
Teletech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Teletech hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Teletech in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 492,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 518,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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