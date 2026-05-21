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21.05.2026 06:31:29
Telge Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Telge Projects hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,00 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 402,10 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 250,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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