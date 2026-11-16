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16.11.2026 06:31:29
Telge Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Telge Projects ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Telge Projects die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Telge Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,730 INR je Aktie gewesen.
Telge Projects hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 108,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 82,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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