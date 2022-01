Telia (ex TeliaSonera) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Telia (ex TeliaSonera) stellte am 28.01.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,308 SEK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Telia (ex TeliaSonera) mit 0,308 SEK je Aktie genauso viel verdiente.

Mit einem Umsatz von 23,38 Milliarden SEK, gegenüber 23,46 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,36 Prozent präsentiert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,339 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 22,70 Milliarden SEK ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,25 SEK. Im letzten Jahr hatte Telia (ex TeliaSonera) einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 88,34 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Telia (ex TeliaSonera) 89,19 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 SEK und einen Umsatz von 87,47 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at