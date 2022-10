Telia (ex TeliaSonera) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Telia (ex TeliaSonera) hat am 21.10.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Das EPS lag bei 0,420 SEK. Im letzten Jahr hatte Telia (ex TeliaSonera) einen Gewinn von 0,390 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 22,46 Milliarden SEK gegenüber 21,27 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,505 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 22,12 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at