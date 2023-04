Telia (ex TeliaSonera) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Telia (ex TeliaSonera) hat am 26.04.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2023 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,150 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Telia (ex TeliaSonera) ein EPS von 0,230 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,07 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,82 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,290 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 22,38 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at