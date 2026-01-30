|
30.01.2026 06:31:29
Telia Lietuva AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Telia Lietuva AB hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 140,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 507,30 Millionen EUR gegenüber 491,11 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.
