30.01.2026 06:31:29

Telia Lietuva AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Telia Lietuva AB hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 140,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,160 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 507,30 Millionen EUR gegenüber 491,11 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen