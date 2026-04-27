Telia Lietuva AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Telia Lietuva AB hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Telia Lietuva AB ebenfalls ein EPS von 0,040 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Telia Lietuva AB 128,8 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 119,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at