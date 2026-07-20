20.07.2026 06:31:29

Telia: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Telia stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,57 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Telia 0,500 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,79 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,71 Milliarden SEK ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,573 SEK sowie einem Umsatz von 20,57 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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