|
20.07.2026 06:31:29
TeliaSonera Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TeliaSonera Un äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeliaSonera Un 0,100 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeliaSonera Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,119 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,14 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!