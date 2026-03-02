Telink Semiconductor (Shanghai) A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Telink Semiconductor (Shanghai) A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Telink Semiconductor (Shanghai) A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 249,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 256,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,540 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,410 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 839,48 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,883 CNY und einen Umsatz von 1,17 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at