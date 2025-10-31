Telink Semiconductor (Shanghai) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Telink Semiconductor (Shanghai) A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Telink Semiconductor (Shanghai) A im vergangenen Quartal 261,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Telink Semiconductor (Shanghai) A 221,4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at