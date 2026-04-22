Telink Semiconductor (Shanghai) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Telink Semiconductor (Shanghai) A gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Telink Semiconductor (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 233,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at