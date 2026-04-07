Telix Pharmaceuticals Aktie

Telix Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FCQ / ISIN: US87961M1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 04:35:31

Telix Pharmaceuticals Q1 Group Revenue Rises; Stock Up

(RTTNews) - Telix Pharmaceuticals Limited (TLX, TLX.AX) reported that its group revenue for the first quarter of fiscal year 2016 increased about 24% to US$230 million, from US$186 million last year.

Precision Medicine revenue for the quarter were US$186 million, up 23% from prior year.

The company reaffirmed its revenue guidance for fiscal year 2026 in a range of US$950 million to US$970 million.

TLX.AX was trading at A$13.54 up A$0.59 or 4.56%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr 9,09 -0,44% Telix Pharmaceuticals Ltd Unsp American Depositary Share Repr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen