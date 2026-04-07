Telix Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A40FCQ / ISIN: US87961M1053
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07.04.2026 04:35:31
Telix Pharmaceuticals Q1 Group Revenue Rises; Stock Up
(RTTNews) - Telix Pharmaceuticals Limited (TLX, TLX.AX) reported that its group revenue for the first quarter of fiscal year 2016 increased about 24% to US$230 million, from US$186 million last year.
Precision Medicine revenue for the quarter were US$186 million, up 23% from prior year.
The company reaffirmed its revenue guidance for fiscal year 2026 in a range of US$950 million to US$970 million.
TLX.AX was trading at A$13.54 up A$0.59 or 4.56%.
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