Telix Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A40FCQ / ISIN: US87961M1053
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10.04.2026 17:03:14
Telix Pharmaceuticals Stock Gains 7% On FDA Acceptance Of Resubmitted NDA For TLX101-Px
(RTTNews) - Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) shares rose 6.90 percent, gaining $0.68 to $10.46 on Friday, after the company announced that the U.S. Food and Drug Administration accepted its resubmitted New Drug Application for TLX101-Px.
The stock is currently trading at $10.46 compared with its previous close of $9.78, after opening at $10.10 on the Nasdaq. Shares traded between $10.10 and $10.71 during the session, with volume at 195,550 shares versus an average daily volume of 247,896.
The FDA acceptance includes a PDUFA target action date of September 11, 2026, for the investigational PET imaging agent designed to detect glioma, a form of brain cancer. The candidate has already received Fast Track and Orphan Drug designations, highlighting its potential to address unmet needs in neuro-oncology imaging. Telix's 52-week range is $6.28 to $20.00.
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